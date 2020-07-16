В Україні зареєстрували 56 455 випадків зараження коронавірусом. Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць. Пандемія призупинила вакцинацію дітей у світі. Знайшли ще один новий симптом коронавірусу. 87% людей, які перехворіли на COVID-19 відчувають симптоми після одужання. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 липня.

Новини про коронавірус в Україні 16 липня

Остання статистика поширення COVID-19

В Україні від учора виявили ще 848 випадків інфікування SARS-CoV-2. Відтак, загальна кількість інфікованих коронавірусом в країні зросла до 56 455.

Днем раніше Головні новини про коронавірус 15 липня: антирекорд в Києві та відкриття нового антитіла

За останню добу в країні провели 27 413 тестувань, з яких 13 013 методом ПЛР, а ще 14 400 методом ІФА.

За минулу добу одужали 800 пацієнтів. Загалом від початку пандемії коронавірус подолав 28 931 хворий.

Попри це, 1 445 хворих не змогли подолати хворобу. 18 пацієнтів померли за минулу добу.

COVID-19 в областях України станом на 16 липня:

Вінницька область – 2221(1673 одужали);

Волинська область – 3147 (1954 одужали);

Дніпропетровська область – 1163 (1055 одужали);

Донецька область – 776 (294 одужали);

Житомирська область – 1569 (1226 одужали);

Закарпатська область – 4166 (1405 одужали);

Запорізька область – 642 (535 одужали);

Івано-Франківська область – 3232 (1259 одужали);

Київ – 6613 (2160 одужали);

Київська область – 3144 (2140 одужали);

Кіровоградська область – 675 (595 одужали);

Луганська область – 98 (74 одужали);

Львівська область – 7622 (1242 одужали);

Миколаївська область – 498 (396 одужали);

Одеська область – 2375 (1055 одужали);

Полтавська область – 343 (307 одужали);

Рівненська область – 4852 (3247 одужали);

Сумська область – 348 (304 одужали);

Тернопільська область – 2337 (1469 одужали);

Харківська область – 2845 (1547 одужали);

Херсонська область – 206 (189 одужали);

Хмельницька область – 930 (789 одужали);

Черкаська область – 783 (609 одужали);

Чернівецька область – 5232 (3115 одужали);

Чернігівська область – 628 (292 одужали).

Коронавірус у Збройних силах України: наразі від коронавірусу лікуються 128 військових, а ще 467 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. На щастя, 494 військовослужбовців вже одужали, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

наразі від коронавірусу лікуються 128 військових, а ще 467 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. На щастя, 494 військовослужбовців вже одужали, але ще 5 померли від ускладнень, спричинених COVID-19. COVID-19 серед українських медиків: За минулу добу коронавірус виявили у 51 медика. Від початку 2020 року хворобу діагностували у 7 591 медика. Відомо про щонайменше 43 летальних випадків серед медпрацівників. Втім, є і хороші новини, адже 5 270 медиків вже одужали.



Чи вірять українці в природнє походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Останні про коронавірус в Україні

8 регіонів України не готові до послаблення карантину

Згідно з 4 критеріями, визначеними МОЗ, станом на 16 липня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти місто Київ ще та сім областей:

Київ,

Вінницька область,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Харківська область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць

Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин в термін більше, ніж на місяць. Адже "всі вже втомилися", а економіка не повинна стояти на паузі. За словами Зеленського, спершу можна продовжити на місяць, а далі діти за розвитком ситуації.

На Вінниччині спалах COVID-19 одразу у кількох закладах

На Вінниччині зафіксували спалах коронавірусу одразу в кількох закладах: Тиврівському будинку-інтернаті, Брацлавському навчально-виховному комплексі та Вінницькому в центрі серцево-судинної патології. Серед хворих: діти, персонал і медичні працівники.

У Дніпрі водій силою виштовхнув пасажира без маски, протягнувши його салоном

Водій маршрутки у Дніпрі силою виштовхав пасажира, який зайшов у транспорт без маски. Показово, що у самого водія захист прикривав лише рот. На відео помітно, як водій силоміць схопив пасажира за плечі та протягнув його через весь салон, а тоді виштовхав на вулицю. Весь цей процес водій супроводжував лайкою.

Водій маршрутки брутально викинув пасажира з транспорту: дивіться відео (18+)

Новини про коронавірус у світі 16 липня

На момент написання статті у світі зареєстрували 13 577 423 інфікованих коронавірусом. Водночас 7 595 660 пацієнтів одужали, але 584 764 людей померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 3 499 398;

Бразилія – 1 966 748;

Індія – 968 857;

Росія – 751 612;

Перу – 337 751;

Пандемія призупинила вакцинацію дітей у світі

У ВООЗ заявили, що пандемія призвела до призупинення програм імунізації у багатьох країнах, через що багато дітей не змогли отримати комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку. Така ситуація вперше за майже три десятиліття. Щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або під загрозою припинення, що, ймовірно, обернеться новими спалахами хвороби.



Кому з українців дозволено в'їжджати в ЄС / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Знайшли ще один новий симптом коронавірусу

Лікарі в Іспанії повідомляють, що висип на внутрішній стороні рота зустрічається у багатьох пацієнтів з COVID-19. Такий висип під назвою енантема (маленькі плями) на слизових оболонках, дуже часто зустрічається у пацієнтів з іншими вірусними інфекціями, такими як вітряна віспа і ящур.

Цікаво Населення Землі до кінця століття почне скорочуватись: в деяких країнах наполовину

87% людей, які перехворіли на COVID-19 відчувають симптоми після одужання

В одному з досліджень вчених з Італії йдеться про те, що серед 143 людей, які побороли COVID-19, у 87% пацієнтів спостерігався як мінімум один симптом коронавірусної інфекції через два місяці після хвороби. Науковці вважають, що в середньому у кожної десятої людини після COVID-19 симптоми зберігаються через 30 днів, а у деяких і протягом декількох місяців. Через пів року вчені спостерігають велике розмаїття симптомів коронавірусної інфекції, зокрема: галюцинації, перепади настрою, висипання, діарея, болі в животі, втрату нюху й інші. У декого може бути тільки один прояв хвороби, а в інших відразу кілька.

В Британії змоделювали поширення коронавірусу взимку

Наукові дослідження вказують на те, що вірус SARS-CoV-2 може жити довше в більш холодних умовах і з більшою ймовірністю поширюється, коли люди проводять більше часу в приміщенні. Дослідники спрогнозували, що тільки у Великобританії цієї зими можуть померти 120 тисяч людей внаслідок коронавірусної хвороби. Пік поширення інфекції, ймовірно, припаде на січень-лютий.