Гепарин виявився перспективним препаратом для блокування інфікування здорових клітин вірусом SARS-CoV-2. Це відбувається завдяки тому, що препарат має здатність зв'язувати білок SARS-CoV-2 і цей зв'язок виявилася міцніше, ніж взаємодія антитіла та антигену. Нині гепарин застосовують для запобігання згортання крові, проте нові дослідження вказує на потенціал препарату для лікування COVID-19.

Експерименти вчених з Політехнічного інституту Ренсселера (США) довели, що гепарин здатний нейтралізувати SARS-CoV-2 шляхом зв'язування з шиповидним білком на поверхні. В такій ситуації гепарин діє, як приманка, блокуючи можливості SARS-CoV-2 атакувати здорові клітини і поширюватися.

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Зв'язуючись з приманкою вірус втрачає свої властивості і більш не здатний заразити здорову клітину, щоб продовжувати розмноження.

Це виключно щільне зв'язування. Воно в сотні тисяч разів міцніше, ніж при зв'язуванні антитіла та антигену,

– підкреслив співавтор роботи Джонатан Дордік.

Такий підхід можна використовувати на початках захворювання для зниження тяжкості перебігу COVID-19.

Крім того, гепарин може бути важливою частиною загального антивірусного лікування. Це особливо важливо наразі поки ефективна вакцина ще не готова.



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