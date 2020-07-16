Серед найпоширеніших довгострокових проявів COVID-19 вчені виділили втому й утруднене дихання. Ці симптоми могли зберігатися впродовж тижнів або місяців і були у більшості пацієнтів, які перехворіли вдома чи пройшли курс лікування в лікарні.

87% від усіх людей, які перехворіли на COVID-19, відчувають неприємні прояви хвороби досі, пише SCMP.

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Симптоми COVID-19 можуть турбувати місяцями

Тривалі ускладнення спостерігалися у людей будь-якого віку. Зокрема, в одному з досліджень вчених з Італії йдеться про те, що серед 143 людей, які побороли COVID-19, у 87% пацієнтів спостерігався як мінімум один симптом коронавірусної інфекції через два місяці після хвороби.

Вчені вважають, що в середньому у кожної десятої людини після COVID-19 симптоми зберігаються через 30 днів, а у деяких і протягом декількох місяців.

Найбільше поширені симптоми COVID-19

Наразі симптоми COVID-19 вже не відносяться тільки до респіраторних проявів, як це було на початку епідемії. Через пів року вчені спостерігають велике розмаїття симптомів коронавірусної інфекції, зокрема можливі галюцинації, перепади настрою, висипання, діарея, болі в животі, втрату нюху й інші. У декого може бути тільки один прояв хвороби, а в інших відразу кілька.

Поки вчені не знають, чому тривалі симптоми COVID-19 зберігаються тільки у деяких людей, а також що саме цьому сприяє – сам вірус чи реакція імунної системи людини.