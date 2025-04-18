Синдром неспокійних ніг, відомий у медицині як хвороба Вілліса-Екбома, вражає приблизно кожного десятого дорослого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Доктора Джо Віттінгтона.

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Це захворювання характеризується непереборною потребою рухати ногами та інколи руками, що особливо відчутно в нічний час, коли людина перебуває в стані спокою. Точні причини виникнення цього синдрому досі залишаються невідомими.

Новий спосіб побороти синдром неспокійних ніг

За словами лікаря швидкої допомоги Джо Віттінгтона, який сам зіткнувся з цим захворюванням, існує простий спосіб, здатний полегшити стан пацієнтів. Лікар рекомендує використовувати бинт або шкарпетку, завʼязуючи ними стопу.

Затягніть шкарпетку чи бинт так, щоб вони злегка стискали стопу. Зробіть це для обох ніг,

– радить лікар.

За його словами, ця техніка компресії допомагає зменшити симптоми захворювання, впливаючи на певні точки тиску, які заспокоюють надмірно активні нерви.

Віттінгтон також відзначив результати клінічного дослідження, згідно з якими у 90% людей, які спробували цей метод, відбулося суттєве зменшення проявів синдрому.

Окрім того, фахівці рекомендують не забувати про регулярну фізичну активність, уникати вживання алкоголю та кофеїну у вечірній час і дотримуватися режиму сну. Ці заходи можуть зменшити легкі прояви захворювання, якщо вони не пов’язані з порушеннями нервової системи.