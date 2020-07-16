Дослідники спрогнозували, що тільки у Великобританії цієї зими можуть померти 120 тисяч людей внаслідок коронавірусної хвороби. Пік поширення інфекції, ймовірно, припаде на січень-лютий.

Головний науковий консультант Великобританії сер Патрік Валлан змоделював майбутню другу хвилю епідемії. За його словами, все ще існує високий ступінь невизначеності щодо того, як пандемія коронавірусу буде протікати цієї зими. Крім того, робота дослідника не враховує ймовірність винайдення ефективних ліків чи вакцини, пише BBC.

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В Британії змоделювали поширення коронавірусу взимку

Наукові дослідження вказують на те, що вірус SARS-CoV-2 може жити довше в більш холодних умовах і з більшою ймовірністю поширюється, коли люди проводять більше часу в приміщенні.

Моделювання передбачає, що смертність може бути вище з новою хвилею COVID-19 цієї зими. Але ризик цього може бути знижений, якщо ми приймемо потрібні заходи,

– зазначив Професор Стівен Холгейт, фахівець з респіраторних захворювань з Університетської клініки Саутгемптона NHS Trust.

Дослідники можуть моделювати ймовірні сценарії. Але симуляції засновані на припущеннях, які не завжди втілюються в реальному житті.

Найкращий спосіб мінімізувати втрати – підготуватись

Нині смертність від коронавірусу в Великобританії знижується, що дає країні можливість спланувати подальші дії. Уряд закупив достатньо вакцини проти грипу, щоб розгорнути "найбільшу програму вакцинації проти грипу" і працює над створенням програми вакцинації проти коронавірусу, якщо буде знайдена успішна вакцина.