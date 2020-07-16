Исследователи спрогнозировали, что только в Великобритании этой зимой могут умереть 120 тысяч людей в результате коронавирусной болезни. Пик распространения инфекции, вероятно, придется на январь-февраль.

В Британии смоделировали распространение коронавируса зимой

Главный научный консультант Великобритании сэр Патрик Валлан смоделировал будущую вторую волну эпидемии. По его словам, все еще существует высокая степень неопределенности относительно того, как пандемия коронавируса будет протекать этой зимой. Кроме того, работа исследователя не учитывает вероятность изобретения эффективных лекарств или вакцины, пишет BBC.

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Научные исследования показывают, что вирус SARS-CoV-2 может жить дольше в более холодных условиях и с большей вероятностью распространяется, когда люди проводят больше времени в помещении.

Моделирование предполагает, что смертность может быть выше с новой волной COVID-19 этой зимой. Но риск этого может быть снижен, если мы примем необходимые меры,

– отметил Профессор Стивен Холгейт, специалист по респираторным заболеваниям из Университетской клиники Саутгемптона NHS Trust.

Исследователи могут моделировать возможные сценарии. Но симуляции основаны на предположениях, которые не всегда воплощаются в реальной жизни.

Лучший способ минимизировать потери – подготовиться

Сейчас смертность от коронавируса в Великобритании снижается, что дает стране возможность спланировать дальнейшие действия. Правительство закупило достаточно вакцины против гриппа, чтобы развернуть "самую большую программу вакцинации против гриппа" и работает над созданием программы вакцинации против коронавируса, если будет найдена успешная вакцина.