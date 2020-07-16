Среди самых распространенных долгосрочных проявлений COVID-19 ученые выделили усталость и затрудненное дыхание. Эти симптомы могли сохраняться в течение недель или месяцев и были у большинства пациентов, которые переболели дома или прошли курс лечения в больнице.

87% от всех людей, переболевших COVID-19 испытывают неприятные проявления болезни до сих пор, пишет SCMP.

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Симптомы COVID-19 могут беспокоить месяцами

Длительные осложнения наблюдались у людей любого возраста. В частности, в одном из исследований ученых из Италии говорится, что среди 143 человек, которые побороли COVID-19, у 87% пациентов наблюдался как минимум один симптом коронавирусной инфекции через два месяца после болезни.

Ученые считают, что в среднем у каждого десятого человека после COVID-19 симптомы сохраняются через 30 дней, а у некоторых и в течение нескольких месяцев.

Самые распространенные симптомы COVID-19

Сейчас симптомы COVID-19 уже не относятся только к респираторным проявлениям, как это было в начале эпидемии. Через полгода ученые наблюдают большое разнообразие симптомов коронавирусной инфекции, в частности возможные галлюцинации, перепады настроения, высыпания, диарея, боли в животе, потеря обоняния и другие. У некоторых может быть только одно проявление болезни, а у других сразу несколько.

Пока ученые не знают, почему длительные симптомы COVID-19 сохраняются только у некоторых людей, а также именно этому способствует – сам вирус или реакция иммунной системы человека.