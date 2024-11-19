Иммунология рака является перспективной отраслью, и новые исследования показывают, что в ней все еще существуют неиспользованные возможности, пишет 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Journal of Clinical Investigation. Эта работа демонстрирует, что клетки, активированные при тяжелом течении COVID-19, могут быть использованы как основа для развития методов лечения рака.

Также на тему Экспериментальная терапия рака показала эффективность: опухоль головного мозга уменьшилась на 50%

Коронавирус против рака

Наши результаты открывают новый путь в лечении онкологических заболеваний. Мы обнаружили, что клетки, активированные COVID-19, могут быть использованы для борьбы с различными формами рака, включая меланому, рак легких, молочной железы и толстой кишки,

– рассказал главный автор исследования Анкит Бхарат.

Исследование, проведено на образцах человеческих тканей и животных, показало, что эти уникальные иммунные клетки можно активировать с помощью маломолекулярных соединений, что потенциально ведет к созданию новых терапевтических стратегий для лечения рака. Это открытие имеет важное значение, особенно для пациентов с агрессивными формами рака, у которых исчерпаны традиционные методы лечения, включая иммунотерапию.

Этот механизм запускается, когда РНК вируса активирует определенные сигналы в иммунной системе, которые способствуют превращению обычных моноцитов – типа белых кровяных клеток – в специализированные клетки, под названием I-NCMs. Эти новые клетки могут проникать как в кровеносные сосуды, так и в окружающие ткани с опухолями, в отличие от большинства других иммунных клеток.

Уникальные иммунные клетки

Как объясняет доктор Бхарат, обычные моноциты исследуют кровеносные сосуды в поисках угроз. Они не могут проникнуть в опухоль, поскольку им не хватает специфических рецепторов. Однако I-NCM, созданные во время COVID-19, имеют уникальный рецептор CCR2, что позволяет им выходить за пределы сосудов и проникать в опухолевую среду. Попадая туда, они выделяют химические вещества, привлекающие естественные клетки-киллеры, которые проникают в опухоль и начинают атаковать раковые клетки.

Ученые надеются, что в рамках дальнейших исследований им удастся разработать терапию, ориентированную на эти специфические иммунные клетки, для лечения опухолей, которые на данный момент трудно поддаются терапии. Это может привести к созданию новых методов лечения.