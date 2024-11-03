Терапию проводила команда ученых из Университетского колледжа Лондонских больниц NHS Foundation Trust (UCLH), о результативности нового методе пишет Здоровье 24 со ссылкой на ВВС.

Смотрите также Действительно ли помогают лекарства против СДВГ

Пациент получал лечение 6 недель

Экспериментальное исследование проводили с участием 62-летнего Пола Риди, у которого в декабре 2023 года диагностировали глиобластому – рак, что убивает большинство пациентов в течение полутора лет.

Пол Ридди, который принял участие в экспериментальном лечении / Фото ВВС

Чтобы начать лечение, хирурги сначала должны были удалить как можно большую часть опухоли, а затем имплантировали крошечное устройство под названием резервуар Ommaya прямо под кожу головы.

Далее врачи вводили низкие уровни радиоактивности в опухоль раз в неделю в течение 6 недель. Этот процесс был направлен на уничтожение раковых клеток, оставляя здоровые ткани неповрежденными.

Результаты терапии

Ученые и не надеялись на такие потрясающие результаты терапии. Сканирование мозга показало, что опухоль уменьшилась в размере на 50%.

Более того, не было обнаружено никаких побочных эффектов. Максимум на что жаловался пациент, это ощущение немного большей усталости, чем обычно.

Поскольку метод показал эффективность и безопасность, медицинская команда начала лечение еще одного пациента по той же процедуре и планирует привлечь к исследованию около 40 пациентов во время первого этапа испытания.