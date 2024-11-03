Терапію проводила команда вчених з Університетського коледжу Лондонських лікарень NHS Foundation Trust (UCLH), про результативність нового методі пише Здоров'я 24 з посиланням на ВВС.

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Пацієнт отримував лікування 6 тижнів

Експериментальне дослідження проводили за участі 62-річного Пола Ріді, у якого у грудні 2023 року діагностували гліобластому – рак, що вбиває більшість пацієнтів упродовж півтора року.

Пол Рідді, який взяв участь в експерементальному лікуванні / Фото ВВС

Щоб почати лікування, хірурги спершу мали видалити якомога більшу частину пухлини, а потім імплантували крихітний пристрій під назвою резервуар Ommaya прямо під шкіру голови.

Далі лікарі вводили низькі рівні радіоактивності в пухлину раз на тиждень упродовж 6 тижнів. Цей процес був спрямований на знищення ракових клітин, залишаючи здорові тканини неушкодженими.

Результати терапії

Учені і не сподівались на такі приголомшливі результати терапії. Сканування мозку показало, що пухлина зменшилася в розмірі на 50%.

Ба більше, не було виявилено жодних побічних ефектів. Максимум на що скардився пацієнт, це відчуття трохи більшої втоми, ніж зазвичай.

Оскільки метод показав ефективність та безпечність, медична команда почала лікування ще одного пацієнта за тією ж процедурою і планує залучити до дослідження близько 40 пацієнтів під час першого етапу випробування.