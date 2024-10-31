Нещодавні дослідження показують, що ліки проти СДУГ можуть допомогти підвищити когнітивні функції й знижують ризик передчасної смерті. Однак є й недоліки – високі дози цих препаратів також пов'язані з підвищеним ризиком психозу. Про це пише Medical News Today.

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Що показують дослідження ліків проти СДУГ: користь препаратів

Огляд і метааналіз, опубліковані в Neuroscience and Biobehavioral Reviews у травні 2024 року, підкреслили переваги, які рецептурні ліки проти СДУГ можуть принести здоров'ю мозку.

Дослідження розглядало як стимулюючі, так і нестимулюючі препарати, які лікарі можуть призначати довгостроково для лікування СДУГ. Більш конкретно досліджували вплив метилфенідату і атомоксетину.

Вчені зробили висновок, що обидва препарати допомагають покращити увагу, гальмування та час реакції. Крім того, люди, які використовували метилфенідат, також продемонстрували поліпшення робочої пам'яті.

Це чудова новина, оскільки серед інших симптомів люди з СДУГ можуть мати проблеми з підтримкою концентрації, контролем імпульсів і пам'яттю.

Обидва типи ліків покращують такі когнітивні функції, як увага та робоча пам'ять, оптимізуючи рівень нейромедіаторів і покращуючи підключення до мережі мозку,

– пояснив Девід Меррілл, доктор медичних наук та геріатричний психіатр.

У березні цього ж року у травні було опубліковане ще одне дослідження у JAMATrusted Source. Воно ще більше підкреслило позитивний вплив ліків від СДУГ на якість життя людини.

Було виявлено, що люди зі СДУГ, які приймають ліки проти цього захворювання, мають на 19% менший ризик ранньої смерті у порівнянні з однолітками, які не лікуються. Дослідники взяли до уваги всі можливі причини смерті, включаючи неприродні причини, такі як: нещасні випадки, самогубства, випадкове отруєння та передозування наркотиками.

Отримані дані свідчать про те, що покращення когнітивних функцій значно підвищує якість життя людей, потенційно знижуючи ризик супутніх психічних розладів, таких як тривога та депресія.

Однак з усіма перевагами є деякі застереження, особливо щодо дозування ліків.

Негативна сторона ліків проти СДУГ

Дослідження, опубліковане в American Journal of Psychiatry у вересні 2024 року, викликало тривогу: амфетаміни у високих дозах, які відпускаються за рецептом (вони є стимуляторами та першою лінією лікування СДУГ) пов'язані з п'ятикратним підвищенням ризику психозу або манії.

Ліки-стимулятори не мають верхньої межі дози на етикетках, однак виявилося, що це має бути головним фактором під час їхнього призначення.

Хоч докази доволі обмежені, лікарі повинні розглянути менш ризиковані ліки. А особливо якщо пацієнт має високий ризик розвитку психозу чи манії.