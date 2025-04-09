Вчені висловили надію, що унікальна експериментальна процедура відкриє нові горизонти у лікуванні безпліддя, повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Mail.

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Втрата фертильності через лікування раку

У 20-річного пацієнта було діагностовано азооспермію – стан, за якого в еякуляті відсутні сперматозоїди, що робить неможливим природне запліднення. У межах клінічного експерименту медики пересадили до репродуктивної системи пацієнта його власні стовбурові клітини, які були зібрані та заморожені ще в дитинстві.

Для проведення процедури було використано клітини, відповідальні за формування сперматозоїдів, які присутні у яєчках при народженні, а у період статевого дозрівання трансформуються у зрілі сперматозоїди.

Якщо трансплантація клітин виявиться успішною, у чоловіка розпочнеться вироблення сперматозоїдів. Наразі їх наявність у його спермі не зафіксовано, однак ультразвукове дослідження підтвердило нормальний рівень гормонів, а також відсутність ушкоджень тканин яєчок. Надалі спеціалісти планують двічі на рік аналізувати зразки його сперми, щоб з'ясувати, чи почалося вироблення сперматозоїдів.

Важливість нового методу

Методика може бути особливо корисною для пацієнтів, які пройшли хімієтерапію до статевого дозрівання і зіткнулися з азооспермією, а також для чоловіків із генетичними чи набутими порушеннями функцій яєчок. Проте існує ймовірність розвитку запальної реакції, що становить потенційний ризик для здоров’я пацієнта.

Процедура виконується за допомогою голки, що керується за допомогою ультразвуку. Теоретично, після імплантації стовбурові клітини можуть дозріти і почати продукувати сперматозоїди, що фактично надасть пацієнту другий шанс пережити період статевого дозрівання.

Утім, успіх лікування не гарантовано. Учасник цього клінічного дослідження, можливо, ніколи не відновить свою фертильність, адже у дитинстві було вилучено мінімальну кількість клітин, щоб зберегти цілісність репродуктивних тканин. Це може обмежити вироблення сперматозоїдів або взагалі зробити це неможливим.