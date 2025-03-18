Існує чимало хибних уявлень, пов’язаних із фізіологією, які часто далекі від реальності. 24 Канал вирішив розглянути найпоширеніші міфи про статевий член і розвінчати їх.

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Міф № 1. У "нормального" чоловіка завжди є ерекція

Зайве пояснювати, чому поділ людей на "нормальних" і "ненормальних" – це зовсім не ок, особливо, коли це стосується здоровʼя або фізіологічних особливостей. Якщо ви собі це дозволяєте, то задумайтесь, що з вами не так.

У будь-якого чоловіка навіть під час сексуального збудження ерекція може не настати. Це трапляється внаслідок стресу, втоми, вживання алкоголю або побічної дії від ліків.

Справді, існує таке явище, як еректильна дисфункція – це стійка відсутність ерекції під час збудження. За наявності такої проблеми рекомендується звернутися до уролога. Проте поодинокі випадки відсутності ерекції або наявність цієї дисфункції не роблять чоловіка "ненормальним". Наш організм постійно зазнає змін, яких не варто соромитися.

Міф № 2. Розмір пеніса пов’язаний із розміром ноги

У середньому довжина статевого члена у спокійному стані становить від 9 до 13 сантиметрів. Наукові дослідження доводять, що розмір ноги жодним чином не пов’язаний із довжиною пеніса. Великий розмір взуття зовсім не є індикатором розміру члена, і навпаки.

Є припущення, що довжина статевого члена може певним чином корелювати з розміром носа, але щоб це довести, потрібні додаткові якісні дослідження.

Міф № 3. Через відсутність сексу мошонка може луснути

Такі випадки у світовій практиці не зафіксовані. Проте травми мошонки трапляються, але зазвичай вони виникають унаслідок нещасних випадків, наприклад, ударів.

Що стосується ризиків для здоров’я за відсутності статевого життя, дослідження показують, що чоловіки, які розпочали сексуальне життя пізніше, мали меншу кількість партнерок і помірну частоту еякуляцій, мають знижений ризик розвитку раку простати. У той самий час регулярна еякуляція також знижує ймовірність захворювання.

Важливо пам’ятати, що ні частота еякуляцій, ні їх відсутність не впливають суттєво на вже наявні захворювання. Тому індивідуальний досвід сексуального життя не повинен ставати причиною для занепокоєння.

Міф № 4. Під час ерекції пеніс має бути рівним

Це не так. Статевий член може мати вигин або бути спрямованим у будь-який бік. Головне – відсутність дискомфорту чи больових відчуттів під час сексу в усіх учасників.

У статевих органів немає єдиного стандарту краси. Кожна людина унікальна, і порівнювати себе з іншими, особливо з акторами в порнофільмах, не можна.

Міф № 5. Оргазм неможливий без ерекції або еякуляції

Це також не відповідає дійсності. Оргазм, як вища точка сексуального задоволення, найчастіше досягається через стимуляцію ерогенних зон. Причому ерогенною зоною можуть бути не лише статевий член, а й інші ділянки тіла, наприклад, яєчка.

Оргазм без еякуляції та ерекції можливий, і в цьому немає нічого патологічного.

Міф № 6. Спонтанна ерекція виникає тільки в дітей

Насправді вона виникає ще до народження. У хлопчиків в утробі матері ерекція може з’являтися під впливом парасимпатичної нервової системи. Це абсолютно природний процес у чоловіків різного віку, який не завжди пов’язаний із сексуальним збудженням і не піддається свідомому контролю.