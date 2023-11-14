Чому виникають проблеми з ерекцією

Ерекція — це досить складний процес, у якому беруть участь не тільки судини і м'язи, а й нерви та емоції. Тому і причина проблем (якщо вони все-таки є) може бути у серцево-судинних захворюваннях, діабеті, низькому рівні тестостерону, проблемах з алкоголем, депресії та ще приблизно у десятці факторів.

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Досить часто з проблемою можна впоратися самостійно. Почати, звичайно, краще зі здорового способу життя, але не переборщувати – 150 – 300 хвилин фізичної активності на тиждень буде цілком достатньо. А за наявності зайвих кілограмів їх доведеться позбутися.

Коли йти до лікаря

Витрачати гроші на БАДи та самостійно призначати собі ліки – це погана ідея. Якщо зміна способу життя не розв'язувала проблему, потрібно (і важливо) звернутися до терапевта чи уролога.

На прийомі лікар розпитає про відносини, спосіб життя, можливі проблеми, проведе потрібні дослідження і огляне вас. Універсального лікування немає, тому призначення залежатимуть від причин проблеми.

Якщо справа у високому тиску, лікар призначить препарати для зниження. Для лікування причин з боку психічного здоровʼя – порекомендує психотерапію чи антидепресанти.

А якщо буде потреба, випише таблетки для лікування самої дисфункції – інгібітори фосфодіестерази 5-го типу. Головне – тільки лікар у всіх випадках зможе визначити правильне лікування.