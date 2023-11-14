Почему возникают проблемы с эрекцией

Эрекция – это довольно сложный процесс, в котором участвуют не только сосуды и мышцы, но и нервы и эмоции. Поэтому и причина проблем (если они все же есть) может быть в сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете, низком уровне тестостерона, проблемах с алкоголем, депрессии и еще примерно в десятке факторов.

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Часто с проблемой можно справиться самостоятельно. Начать, конечно, лучше со здорового образа жизни, но не перебирать – 150 – 300 минут физической активности в неделю будет вполне достаточно. А при наличии лишних килограммов их придется избавиться.

Когда идти к врачу

Тратить деньги на БАДы и самостоятельно назначать себе лекарства – это плохая идея. Если изменение образа жизни не решало проблему, нужно (и важно) обратиться к терапевту или урологу.

На приеме врач расспросит об отношениях, образе жизни, возможных проблемах, проведет нужные исследования и осмотрит вас. Универсального лечения нет, поэтому назначение будет зависеть от причин проблемы.

Если дело в высоком давлении врач назначит препараты для снижения. Для лечения причин психического здоровья – порекомендует психотерапию или антидепрессанты.

А в случае необходимости, выпишет таблетки для лечения самой дисфункции – ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Главное – только врач во всех случаях сможет определить правильное лечение.