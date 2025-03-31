Алопеция – аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос без образования рубцов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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Что уже известно об алопеции

Это отличает это заболевание от андрогенной алопеции, которая связана с гормональными изменениями. Алопеция может поражать людей любого возраста и пола, а вероятность ее возникновения в течение жизни составляет примерно 2%.

Первым признаком алопеции является появление небольших круглых участков облысения на голове. Однако заболевание может также поражать брови, ресницы и другие зоны тела. В тяжелых случаях развивается тотальная форма, при которой происходит полное выпадение волос.

Причины нарушения иммунитета до конца не изучены, но важными факторами считаются генетическая предрасположенность, стрессовые ситуации и вирусные инфекции. Диагноз ставят на основе осмотра, анализа крови и биопсии кожи.

Хотя универсального средства лечения не существует, в терапии применяют кортикостероиды, иммуносупрессоры и средства, стимулирующие рост волос. Новые подходы, в частности использование ингибиторов JAK-киназ, демонстрируют перспективные результаты в клинических испытаниях.

Почему возникает облысение

Результаты исследования показали, что антиапоптотический белок MCL-1 из семейства BCL-2 необходим для обеспечения жизнеспособности клеток организма, включая стволовые клетки волосяных фолликулов, которые отвечают за восстановление волос.

Мы впервые предоставили доказательства, что один из белков этой группы, а именно MCL-1, играет незаменимую роль в поддержании стволовых клеток волосяных фолликулов и восстановлении волос у взрослых мышей,

– подчеркнули авторы работы.

Волосяные фолликулы – это структуры в коже, из которых растут волосы. Они функционируют циклично, проходя три основные фазы:

Анаген характеризуется активным ростом волос благодаря быстрому делению клеток в волосяной луковице. Этот процесс длится от 2 до 7 лет и определяет максимальную длину волос.

Катаген, свою очередь, является переходным этапом, во время которого рост замедляется, а фолликул сокращается; продолжительность этой фазы составляет два – три недели.

Завершающая стадия – телоген, период покоя, который длится от двух до четырех месяцев; волосы в этот момент прекращают расти и выпадают, освобождая место для нового цикла.

При алопеции защитный механизм организма атакует фолликулы, нарушая их цикл и ускоряя фазу покоя. Это приводит к преждевременному выпадению волос, тогда как новые не успевают вырасти.

Во время экспериментов на лабораторных мышах, у которых был удален ген белка MCL-1, исследователи обнаружили, что его отсутствие от рождения не влияет на формирование волосяных фолликулов.

Однако со временем наблюдается постепенное уменьшение количества активных стволовых клеток, что вызывает выпадение волос. У взрослых мышей удаление MCL-1 вызывало быстрое разрушение стволовых клеток, полностью останавливая регенерацию волос на участках, где волосы ранее удаляли.

Интересно, что пассивные стволовые клетки оставались неизменными, но в момент активации клеточного цикла они испытывали стресс. Этот процесс запускался белком P53, который регулирует апоптоз. Удаление гена P53 восстанавливало рост волос даже при отсутствии MCL-1, что указывает на их взаимодействие в поддержании баланса между выживанием и гибелью стволовых клеток.