Алопеція – аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує волосяні фолікули, спричиняючи випадіння волосся без утворення рубців, повідомляє 24 Канал з посилання на Nature Communications.

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Що вже відомо про алопецію

Це відрізняє це захворювання від андрогенної алопеції, яка пов'язана з гормональними змінами. Алопеція може уражати людей будь-якого віку та статі, а ймовірність її виникнення протягом життя становить приблизно 2%.

Першою ознакою алопеції є поява невеликих круглих ділянок облисіння на голові. Однак захворювання може також уражати брови, вії та інші зони тіла. У важких випадках розвивається тотальна форма, при якій відбувається повне випадіння волосся.

Причини порушення імунітету до кінця не вивчені, але важливими факторами вважаються генетична схильність, стресові ситуації та вірусні інфекції. Діагноз ставлять на основі огляду, аналізу крові та біопсії шкіри.

Хоча універсального засобу лікування не існує, у терапії застосовують кортикостероїди, імуносупресори та засоби, що стимулюють ріст волосся. Нові підходи, зокрема використання інгібіторів JAK-кіназ, демонструють перспективні результати у клінічних випробуваннях.

Чому виникає облисіння

Результати дослідження показали, що антиапоптотичний білок MCL-1 зі сімейства BCL-2 необхідний для забезпечення життєздатності клітин організму, включно зі стовбуровими клітинами волосяних фолікулів, які відповідають за відновлення волосся.

Ми вперше надали докази, що один із білків цієї групи, а саме MCL-1, відіграє незамінну роль у підтриманні стовбурових клітин волосяних фолікулів та відновленні волосся у дорослих мишей,

– підкреслили автори роботи.

Волосяні фолікули – це структури в шкірі, з яких росте волосся. Вони функціонують циклічно, проходячи три основні фази:

Анаген характеризується активним ростом волосся завдяки швидкому поділу клітин у волосяній цибулині. Цей процес триває від 2 до 7 років і визначає максимальну довжину волосся.

Катаген, своєю чергою, є перехідним етапом, під час якого ріст сповільнюється, а фолікул скорочується; тривалість цієї фази становить два – три тижні.

Завершальна стадія – телоген, період спокою, який триває від двох до чотирьох місяців; волосся в цей момент припиняє рости та випадає, звільняючи місце для нового циклу.

При алопеції захисний механізм організму атакує фолікули, порушуючи їхній цикл та прискорюючи фазу спокою. Це призводить до передчасного випадіння волосся, тоді як нові не встигають вирости.

Під час експериментів на лабораторних мишах, у яких було видалено ген білка MCL-1, дослідники виявили, що його відсутність від народження не впливає на формування волосяних фолікулів.

Проте з часом спостерігається поступове зменшення кількості активних стовбурових клітин, що викликає випадіння волосся. У дорослих мишей видалення MCL-1 спричиняло швидке руйнування стовбурових клітин, повністю зупиняючи регенерацію волосся на ділянках, де волосся раніше видаляли.

Цікаво, що пасивні стовбурові клітини залишалися незмінними, але в момент активації клітинного циклу вони зазнавали стресу. Цей процес запускався білком P53, який регулює апоптоз. Видалення гена P53 відновлювало ріст волосся навіть за відсутності MCL-1, що вказує на їхню взаємодію у підтриманні балансу між виживанням та загибеллю стовбурових клітин.