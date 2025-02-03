Багато відомих шкірних захворювань, таких як алергічний контактний дерматит, часто супроводжуються сверблячими висипаннями. Опиратися бажанню почухати подразнену шкіру буває складно. Однак, піддаючись цій спокусі, можна лише погіршити запалення та загострити симптоми, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал Science.

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Нове дослідження свербіння

Але чому ж розчісування сверблячого місця іноді приносить задоволення? Якби цей процес лише шкодив, у процесі еволюції мала була б виникнути реакція уникання. Ці думки підштовхнули групу дерматологів та лікарів з Петербурзького університету (США) до думки про можливу користь цієї дії. Щоб розібратися в цьому парадоксі, вчені провели експерименти з лабораторними мишами.

Дослідники викликали у піддослідних тварин за допомогою алергенів симптоми, схожі на дерматит, на шкірі вух. У деяких гризунів не виникало бажання чесатися, оскільки у них були вимкнені "нейрони свербіння".

Негативний вплив чухання

У мишей, які відчували свербіж і могли чесатися, спостерігалися більш виражені набряки та збільшення рівня нейтрофілів – клітин, що належать до лейкоцитів. Водночас у піддослідних з іншої групи, які не могли чесатися через спеціальні комірці або не відчували свербіння, запалення та набряк були значно меншими.

У процесі дослідження лікарі з'ясували, що розчісування сприяє вивільненню нейропептиду, відомого як речовина П, з больових нейронів. Цей пептид, своєю чергою, активує виділення клітин, які беруть участь у запальних процесах і первинно реагують на алерген. Таким чином, розчісування сверблячого місця запускає вироблення клітин двома різними шляхами.

Позитивний вплив чухання

Оскільки ці клітини грають важливу роль у захисті організму від інфекцій, дослідники також перевірили, як їхня активізація впливає на мікробіом шкіри. В результаті з'ясували, що розчісування призводить до зменшення кількості бактерій золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus), який часто є причиною шкірних інфекцій.

Проте, коментуючи результати дослідження, дерматологи зазначили, що у випадку хронічного свербіння можливу шкоду від пошкодження шкіри при розчісуванні, імовірно, перевищує потенційні переваги. Лікарі мають намір використати отримані знання для розробки нових методів лікування дерматиту та інших запальних захворювань шкіри.