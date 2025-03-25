Об этом сообщила руководительница Института демографии Элла Либанова во время конференции "Экономика опыта", сообщает 24 Канал.

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Возрастная классификация ВОЗ

Элла Либанова объяснила, что благодаря изменениям в подходе к возрастным категориям, которые предложила ВОЗ, сформировалось новое видение жизненных этапов.

Согласно возрастным градациям, предложенных Всемирной организацией здравоохранения, возраст до 45 лет теперь относят к категории молодежи,

– отметила эксперт.

Обновленная классификация ВОЗ выглядит следующим образом:

По рекомендациям ВОЗ, возрастные группы классифицируются следующим образом:

Дети : 0 – 17 лет.

: 0 – 17 лет. Молодые люди : 18 – 44 года.

: 18 – 44 года. Средний возраст : 45 – 59 лет.

: 45 – 59 лет. Пожилого возраста : 60 – 74 года.

: 60 – 74 года. Старший преклонный возраст (старики) : 75 – 89 лет.

: 75 – 89 лет. Долгожители: более 90 лет.

Элла Либанова отметила, что старение населения является естественным процессом, который невозможно избежать.

Для чего нужна возрастная классификация

Возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предоставляет шкалу, которая используется для определения возрастных категорий людей. Эта классификация учитывает возрастные группы для оценки состояния здоровья, социальных, экономических и демографических аспектов.

Она не является строгой медицинской нормой и используется в основном в исследованиях, статистике и организации здравоохранения.