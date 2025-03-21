Как одиночество влияет на здоровье

С точки зрения психологического состояния, длительное одиночество увеличивает вероятность развития тревожных расстройств и депрессии. Оно также может существенно влиять на настроение и уровень жизненной энергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS.

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Кроме того, одиночество способно влиять и на физическое здоровье, в частности на качество сна, работу иммунной системы и другие аспекты организма.

Психиатр Сью Варма отмечает, что одиночество нужно рассматривать как серьезную медицинскую проблему.

Мы знаем, что 15 выкуренных сигарет в день вредят телу и разуму. Одиночество действует похожим образом: оно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, вероятность инсульта – на 50%, развития деменции – на 50% и повышает риск преждевременной смерти на 60%,

– отметила Варма.

Причины сокращения общения

По данным одного из исследований, в 2020 году среднестатистический американец тратил лишь около 20 минут в день на общение с друзьями, тогда как 20 лет назад этот показатель составлял примерно час в день. Одной из причин таких изменений стала пандемия COVID-19, которая привела к социальной изоляции – от семьи, друзей, коллег и одноклассников. Но это не единственный фактор, повлиявший на сокращение времени для общения.

Некоторые считают, что цифровые технологии позволяют поддерживать связь с близкими даже на расстоянии. Однако виртуальное общение часто вытесняет реальные контакты. Более того, даже когда люди находятся в одной комнате и общаются, их внимание часто сосредоточено на экранах телефонов, что снижает качество взаимодействия.

С развитием технологий и упрощением многих аспектов жизни люди все чаще предпочитают проводить время в одиночестве.

Одиночество или время для себя: в чем разница

Психологи отмечают, что важно различать понятие одиночества, уединения и времени для себя. Иногда побыть наедине в тишине может быть полезно, но хроническое одиночество, когда человек остается один в течение длительного времени, становится серьезной проблемой.

Эксперты отмечают: важно находить время для восстановления, но также осознавать, как именно его проводить.

Как наладить общение с другими людьми

Если вы потеряли привычку к социальным контактам, начать снова может быть нелегко. Вот несколько советов, которые могут помочь:

Начинайте с малого. Короткие разговоры со случайными людьми, например с баристой или прохожим, могут создать ощущение связи с другими и помогут потренироваться в непринужденных беседах. Составьте план. Запланируйте встречи и общение так, как вы это делаете с важными делами или записями к врачу. Не бойтесь неудобств. Общение иногда может быть неловким, и люди часто переживают, что их неправильно поймут. Однако, как отмечают психологи, большинство собеседников даже не замечают таких моментов. Анализируйте свое окружение. Если отношения с друзьями вызывают у вас стресс или недовольство, возможно, пришло время пересмотреть такие связи. Обращайте внимание на то, заряжает ли вас энергией общение с определенными людьми, или, наоборот, оставляет чувство истощения. Обратитесь за профессиональной помощью. Если одиночество кажется непреодолимым, не бойтесь обратиться к специалисту.

Найдя баланс между уединением и общением, можно значительно улучшить качество жизни.