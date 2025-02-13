В статье, опубликованной в Nature Psychology, представлен новый подход: вместо фокусировки на традиционной диагностике специалисты предлагают устранять сам механизм формирования негативного мышления, сообщает 24 Канал.

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Негативное влияние навязчивых мыслей

Довольно давно известно, что люди, которые склонны к постоянному пережевыванию тревожных мыслей, имеют трудности в личной жизни и менее счастливы.

Томас Эринг, один из авторов исследования, объясняет: Их мышление циклично, они неоднократно возвращаются к негативным аспектам, даже если это не приносит пользы.

Текущая система диагностики психических расстройств основывается на постановке конкретных диагнозов. Однако на практике у многих пациентов обнаруживаются симптомы, соответствующие сразу нескольким расстройствам. Это породило концепцию трансдиагностических факторов – общих симптомов, характерных для разных психических состояний. К таким факторам относят повторяющееся негативное мышление.

Для выявления склонности людей к подобным мыслям исследователи используют специальные методики оценки. Эти шкалы ориентированы не на содержание мыслей, а на их навязчивость.

Как помочь себе справиться с навязчивыми мыслями

Стандартные подходы в лечении психических расстройств фокусируются на устранении конкретных проявлений. Например, пациенту с депрессией помогают справляться с чувством безнадежности, а человеку с ОКР – работать с тревогой и навязчивыми мыслями о возможной опасности.

Однако новый метод, основанный на когнитивно-поведенческой терапии, уделяет внимание изменению стиля мышления в целом. Вместо анализа причин тревожных состояний пациента учат переключаться на действия.

Основная идея заключается не в том, чтобы зацикливаться на источниках страха, а в том, чтобы задавать себе более продуктивные вопросы, такие как: “Что я могу сделать, чтобы справиться с этой ситуацией?",

– отмечает Психолог Эдвард Уоткинс, один из разработчиков технологии.

Исследования подтверждают, что работа с негативным мышлением может снизить риск развития серьезных психических болезней.

В одном из экспериментов участвовали 250 подростков, склонных к повторяющимся негативным мыслям. Их разделили на две группы: одна из них прошла обучение по изменению мышления. В результате у участников этой группы реже наблюдались симптомы депрессии и тревожности.

Кроме того, ученые предполагают, что этот подход может быть полезным не только в лечении психических расстройств, но и в укреплении общего здоровья. Известно, что стресс имеет непосредственное влияние на физическое состояние, провоцируя, например, повышение уровня воспалительных процессов и артериального давления.