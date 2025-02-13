У статті, опублікованій у Nature Psychology, представлений новий підхід: замість фокусування на традиційній діагностиці фахівці пропонують усувати сам механізм формування негативного мислення, повідомляє 24 Канал.

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Негативний вплив навʼязливих думок

Досить давно відомо, що люди, які схильні до постійного пережовування тривожних думок, мають труднощі в особистому житті та менш щасливі.

Томас Ерінг, один з авторів дослідження, пояснює: Їхнє мислення циклічне, вони неодноразово повертаються до негативних аспектів, навіть якщо це не приносить користі.

Поточна система діагностики психічних розладів ґрунтується на постановці конкретних діагнозів. Однак на практиці у багатьох пацієнтів виявляються симптоми, що відповідають відразу кільком розладам. Це породило концепцію трансдіагностичних факторів – загальних симптомів, характерних для різних психічних станів. До таких факторів відносять повторюване негативне мислення.

Для виявлення схильності людей до подібних думок дослідники використовують спеціальні методики оцінки. Ці шкали орієнтовані не на зміст думок, а на їхню нав'язливість.

Як допомогти собі впоратися з навʼязливими думками

Стандартні підходи в лікуванні психічних розладів фокусуються на усуненні конкретних проявів. Наприклад, пацієнту з депресією допомагають справлятися з відчуттям безнадійності, а людині з ОКР – працювати з тривогою та нав'язливими думками про можливу небезпеку.

Однак новий метод, заснований на когнітивно-поведінковій терапії, приділяє увагу зміненню стилю мислення в цілому. Замість аналізу причин тривожних станів пацієнта вчать перемикатися на дії.

Основна ідея полягає не в тому, щоб зациклюватися на джерелах страху, а в тому, щоб ставити собі більш продуктивні запитання, такі як: “Що я можу зробити, щоб впоратися з цією ситуацією?",

– зазначає Психолог Едвард Уоткінс, один із розробників технології.

Дослідження підтверджують, що робота з негативним мисленням може знизити ризик розвитку серйозних психічних хвороб.

В одному з експериментів брали участь 250 підлітків, схильних до повторюваних негативних думок. Їх розділили на дві групи: одна з них пройшла навчання зі зміни мислення. В результаті в учасників цієї групи рідше спостерігалися симптоми депресії та тривожності.

Крім того, вчені припускають, що цей підхід може бути корисним не лише в лікуванні психічних розладів, але й у зміцненні загального здоров'я. Відомо, що стрес має безпосередній вплив на фізичний стан, провокуючи, наприклад, підвищення рівня запальних процесів і артеріального тиску.