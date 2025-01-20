Родительский фаворитизм обычно означает сознательную или бессознательную большую любовь к одному из детей, что может проявляться через повышенное внимание, заботу, предоставление привилегий и поддержку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Psychological Bulletin.

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Предыдущие исследования неоднократно указывали на то, что такое дифференцированное отношение родителей может негативно повлиять на детей, особенно на тех, кто оказывается в худшем положении. Однако данные о том, какие дети становятся "любимчиками" часто расходятся.

Новое исследование родительства

Специалист по семейной психологии из Университета Бригама Янга, Александр Дженсен, совместно с коллегой Маккелл А. Йоргенсен-Уэллс из Университета Западного Онтарио решили систематизировать информацию, которая есть в научной литературе.

Для метаанализа они выбрали 30 статей из рецензируемых научных публикаций и диссертаций, касающихся родительского фаворитизма. В обзорном исследовании, которое охватывало более 19 тысяч участников, авторы изучали связь между характеристиками детей и различиями в отношении к ним со стороны родителей.

Предпочтение родителей к одному из детей может проявляться по-разному: в манере общения, финансовых затратах и уровне контроля. Исследователи выделили пять категорий проявления фаворитизма: общее отношение, позитивное и негативное взаимодействие, распределение ресурсов и контроль.

Кто чаще становится любимчиком у родителей

Исходя из предположений, исследование должно было подтвердить тенденцию матерей большей любви к дочерям, а отцов – к сыновьям. Однако результаты метаанализа показали, что дочери чаще становятся любимицами обоих родителей.

Анализ личностных характеристик в рамках модели "Большой пятерки" выявил, что родители, как правило, более благосклонны к детям с такими выраженными качествами, как доброжелательность и добросовестность, которые характеризуются дружественностью, ответственностью и организованностью.

При изучении порядка рождения психологи заметили, что старшие сыновья и дочери получают больше свободы и автономии, хотя в некоторых случаях отмечалась большая привязанность к младшим детям.

В целом обзор подтвердил сложный характер родительского фаворитизма и разнообразие факторов, влияющих на него. Однако ученые отметили, что их исследование выявило лишь корреляции, а не причинно-следственные связи.

Психологи надеются, что их выводы побудят родителей обратить внимание на свои отношения с детьми и стремиться к тому, чтобы все они чувствовали равную любовь и поддержку. Ссылаясь на предыдущие исследования, авторы подчеркивают, что недостаток родительской любви может привести к проблемам с психическим здоровьем и трудностям в семейных отношениях в будущем.