Дневной сон может быть полезным способом восстановления сил, однако в то же время он способен вызвать бессонницу ночью. Эксперт по сну Талар Мухтарян, которая представляет медицинский факультет Университета Ворика, в издании The Conversation поделилась советами, как правильно использовать сиесту, передает 24 Канал.

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Почему дневной сон подходит не всем

Сонливость днем – это естественный процесс, связан не только с сытным обедом. Наши биологические часы, известны как циркадный ритм, регулируют уровни активности в течение суток. У большинства людей наблюдается спад бодрости между 13:00 и 16:00, что делает это время идеальным для короткого отдыха.

Небольшой сон в эти часы, особенно в сочетании с воздействием яркого света после пробуждения, помогает восстановить силы, улучшить когнитивную деятельность и не нарушает ночной сон. Такой отдых позволяет "перезагрузить" мозг, не давая ему погрузиться в глубокую фазу сна, что делает пробуждение легким и свежим.

Однако сон продолжительностью более 30 минут погружает мозг в фазу медленного сна, из которой трудно выйти. Исследования подтверждают, что пробуждение из глубокого сна часто сопровождается вялостью, которая может длиться до часа.

Это особенно опасно, если нужно выполнять задачи, требующие сосредоточенности, например, принимать важные решения или управлять техникой. Кроме того, отдых ближе к вечеру нарушает "давление сна" – естественную потребность организма в отдыхе, что затрудняет засыпание ночью.

Когда дневной сон является необходимым

Для некоторых людей короткий отдых днем – необходимость. Например, для тех, кто работает по сменному графику, он способствует повышению внимательности и снижает риск ошибок или инцидентов. Также дневной сон помогает тем, кто регулярно недосыпает: родителям, людям с изнурительным рабочим графиком или с нестандартным распорядком дня.

Однако дневной отдых – это скорее временное решение проблемы, чем долговременная альтернатива полноценному ночному сну. Людям с хроническими нарушениями сна врачи советуют избегать дневной дремоты, чтобы не усложнять процесс засыпания ночью.

Для некоторых групп дневной сон становится инструментом повышения эффективности. Например, спортсмены включают его в тренировочные планы, а люди, чья профессия требует особой внимательности, такие как врачи или пилоты, получают пользу от коротких запланированных перерывов. Исследования NASA показали, что 26-минутный дневной сон может улучшить работоспособность экипажа на долгих рейсах на 34%, а уровень бдительности – на 54%.

Как правильно организовать дневной сон

Для максимального эффекта важно обращать внимание на продолжительность и условия сна. Оптимальное время отдыха составляет 10 – 20 минут, чтобы избежать вялости. Лучший период – до 14:00, ведь поздний сон может нарушить естественные биоритмы.

Идеальные условия для сна – прохладное, затемненное и тихое место, имитирующее атмосферу ночного отдыха. Использование масок для глаз и наушников с шумоподавлением особенно полезно, если условия далеки от идеальных.

Стоит помнить, что дневной сон подходит не всем, и его эффективность зависит от возраста, образа жизни и графика. Но при разумном подходе отдых днем может стать полезным инструментом для поддержания здоровья и повышения производительности.