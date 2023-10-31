Данные, которые научные работники недавно опубликовали в медицинском журнале The Journal of Sexual Medicine, указывает, что для того чтобы преодолеть эректильную дисфункцию, мужчине нужно приложить немного усилий. Прежде всего в изменении образа жизни.
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Способ доступен всем
Ученые обнаружили, что регулярные аэробные упражнения улучшили эректильную функцию у мужчин, вне зависимости от тяжести симптомов.
Команда проанализировала 11 предварительных исследований с участием сотен мужчин, преимущественно среднего возраста с лишним весом или ожирением, и выявили эту взаимосвязь.
"У мужчин с тяжелой эректильной дисфункцией улучшилась ситуация на 4,9 балла", – говорится в сообщении.
Физическая активность помогает не хуже Виагры
Это при том, что у мужчин с эректильной дисфункцией, принимающих виагру, обычно фиксируют увеличение на 4 – 8 баллов. То есть, физическая активность так же эффективна, как и маленькие синие таблетки.
Как спорт поможет улучшить ваш секс
- Дело в том, что польза спорта для улучшения сексуальной жизни гораздо больше. Регулярные физические перегрузки помогают улучшить общую физическую форму и выносливость.
- Также физическая активность способствует улучшению кровообращения, включая кровоснабжение органов малого таза.