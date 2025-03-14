На сегодня нет официальных рекомендаций или научно подтвержденных данных, которые бы советовали воздерживаться от сексуальной активности во время ОРВИ. Вероятно, этот вопрос просто не рассматривался в исследованиях – по крайней мере найти соответствующую информацию не удалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.

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Однако если воспринимать секс как разновидность физической активности, то можно ориентироваться на общие советы медицинских специалистов по занятиям спортом при ОРВИ.

Можно ли заниматься сексом, когда болеешь

При наличии легких симптомов, таких как небольшой насморк, раздражение в горле или чихание, физическая активность не противопоказана. Однако, возможно, имеет смысл уменьшить ее интенсивность.

Если же симптомы становятся более серьезными, например, появляется кашель, то от физических нагрузок лучше воздержаться. Это касается и активной сексуальной активности.

При повышенной температуре физические нагрузки категорически не рекомендуются.

Что касается замены активной близости на менее энергозатратные варианты сексуальных практик, здесь важно прислушиваться к собственным ощущениям. Если вы уверены, что это не ухудшит ваше состояние, можно попробовать. Однако нужно быть особенно внимательными к сигналам организма: если во время процесса вы чувствуете ухудшение самочувствия, стоит прекратить.

Как не заразить партнера

Важный момент – передача инфекции. ОРВИ распространяется воздушно-капельным путем, а это значит, что во время сексуального контакта вероятность заразить партнера значительно возрастает.

Можно ориентироваться на правило: если у вас температура – вы скорее всего, заразны. Поэтому, чтобы не заразить партнера лучше подождать, когда она нормализуется.