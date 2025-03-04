Как понять, какие из них являются нормой, а какие могут свидетельствовать о проблемах, и что делать в каждом случае – разобрался 24 Канал. Для написания статьи мы использовали следующие источники: NHS, American College of Obstetricians and Gynecologists, Кливлендская клиника.

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Нормальные выделения из влагалища

Влагалищные выделения – это естественный процесс, который выполняет важные функции. Нормальные выделения:

не имеют резкого или неприятного запаха;

являются прозрачными или беловатыми;

могут быть как водянистыми, так и густыми.

Большинство выделений – это признак нормальной работы организма, демонстрирующий способность влагалища к самоочищению. Они содержат секрет желез, шейковой слизи и продукты жизнедеятельности микроорганизмов, которые есть во влагалище.

Главную роль в формировании нормальных выделений играют лактобактерии, которые поддерживают здоровый баланс микрофлоры. Условно-патогенные микроорганизмы, также живущие во влагалище, могут влиять на количество и вид выделений.

Эти выделения служат для увлажнения слизистой оболочки и защиты органов малого таза от инфекций. Они начинают появляться с началом полового созревания, когда женский гормон эстроген стимулирует рост лактобактерий.

Что влияет на выделения

Характер выделений напрямую зависит от уровня эстрогена. Например:

перед овуляцией их становится больше, и они напоминают яичный белок;

в подростковом возрасте, перед первыми месячными, выделения могут быть обильными;

во время беременности или приема гормональных препаратов их объем также увеличивается.

Даже у новорожденных девочек могут быть влагалищные выделения из-за влияния материнского эстрогена, который передается через плаценту.

Нормальные изменения в течение цикла

Количество выделений меняется в зависимости от фазы менструального цикла. Увеличение выделений перед овуляцией и их уменьшение после месячных – это нормально.

В период менопаузы количество выделений значительно уменьшается из-за снижения уровня эстрогена. Если при этом возникают сухость или зуд, стоит обратиться к врачу, чтобы подобрать соответствующее лечение.

Нужно ли что-то делать с нормальными выделениями

Нет, бороться с естественными выделениями не нужно. Попытки избавиться от них, например, с помощью спринцевания, могут нарушить микрофлору влагалища и вызвать гинекологические проблемы.

Если количество выделений вызывает дискомфорт, можно использовать ежедневные прокладки. Однако гинекологи советуют выбирать дышащие прокладки без ароматизаторов и вовремя их менять.

Как различить патологические выделения

Обратите внимание на такие признаки:

Цвет. Желтоватые, зеленоватые, серые или коричневые выделения могут свидетельствовать об инфекции.

Желтоватые, зеленоватые, серые или коричневые выделения могут свидетельствовать об инфекции. Консистенция. Пенистые или творожистые выделения с зудом или изменением цвета могут быть признаком заболевания.

Пенистые или творожистые выделения с зудом или изменением цвета могут быть признаком заболевания. Запах. Резкий, неприятный запах, похожий на тухлую рыбу, – это сигнал патологии.

Резкий, неприятный запах, похожий на тухлую рыбу, – это сигнал патологии. Количество. Резкое изменение объема выделений (увеличение или уменьшение) также может свидетельствовать о проблеме.

Возможные причины патологических выделений

Аномальные выделения могут быть вызваны:

инфекциями, такими как кандидоз, бактериальный вагиноз, трихомониаз, гонорея, хламидиоз, герпес;

наличием посторонних предметов во влагалище (например, забытого тампона);

аллергическими реакциями.

Например, при молочнице выделения часто имеют творожную консистенцию и сопровождаются зудом и жжением. Для установления точного диагноза необходим визит к гинекологу.

Неэффективные способы лечения

Некоторые "народные методы" борьбы с выделениями, такие как спринцевание, пробиотики, кокосовое масло или яблочный уксус, не имеют доказанной эффективности. Более того, их использование может только ухудшить состояние.

Что делать, когда выделения ненормальные

При любых подозрительных симптомах лучше обратиться к гинекологу. Врач проведет осмотр, при необходимости назначит анализы и подберет лечение.

Для профилактики проблем рекомендуется:

использовать мягкое мыло для гигиены наружных половых органов; отказаться от парфюмированных гелей и средств для интимной гигиены; не носить синтетическое или тесное белье, отдавая предпочтение хлопковому; не проводить спринцеваний, ведь влагалище очищается самостоятельно.

Своевременный визит к врачу поможет сохранить здоровье и избежать гинекологических заболеваний, связанных с аномальными выделениями.