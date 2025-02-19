Такую информацию на брифинге 18 февраля озвучил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, передает 24 Канал.
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По его словам, наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано среди детей – они составляют 60% от всех заболевших.
Превышение низкого уровня эпидемического порога выявлено в таких областях, как:
- Винницкая;
- Киевская;
- Львовская;
- Кировоградская;
- Одесская;
- Полтавская;
- Сумская.
Средний уровень превышения эпидемпорога наблюдали в таких регионах:
- Волынская область;
- Житомирская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
Высокий уровень эпидемического порога превышен только в Хмельницкой области, добавил Даниленко.
Вместе с тем, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве превышение эпидпорога не зафиксировали.
Эпидемическая ситуация в Украине
Как сообщил представитель Центра общественного здоровья, с начала эпидемического сезона в сентябре 2024 года в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели около 2,5 миллиона граждан. При этом доля тех, у кого диагностирован COVID-19, составляет менее 1%.
Эпидемический процесс развивается по стандартному сценарию, что не отличается от предыдущих лет. Отмечу, что общий уровень заболеваемости ниже на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона,
– подчеркнул Даниленко.
Он также подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики гриппа и COVID-19. Кроме этого, он рекомендует:
- регулярно мыть руки;
- избегать массовых скоплений людей;
- использовать средства индивидуальной защиты, в частности медицинские маски.