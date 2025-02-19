Таку інформацію на брифінгу 18 лютого озвучив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко, передає 24 Канал.

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В яких областях найбільше хворих

За його словами, найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано серед дітей – вони складають 60% від усіх хворих.

Перевищення низького рівня епідемічного порогу виявлено в таких областях, як:

Вінницька;

Київська;

Львівська;

Кіровоградська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська.

Середній рівень перевищення епідемпорогу спостерігали у таких регіонах:

Волинська область;

Житомирська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Рівненська;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька.

Високий рівень епідемічного порогу перевищено лише на Хмельниччині, додав Даниленко.

Разом із тим, у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві перевищення епідпорогу не зафіксували.

Епідемічна ситуація в Україні

Як повідомив представник Центру громадського здоров'я, з початку епідемічного сезону у вересні 2024 року в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли близько 2,5 мільйона громадян. При цьому частка тих, у кого діагностовано COVID-19, складає менше ніж 1%.

Епідемічний процес розвивається за стандартним сценарієм, що не відрізняється від попередніх років. Зазначу, що загальний рівень захворюваності нижчий на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого сезону,

– наголосив Даниленко.

Він також підкреслив, що вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та COVID-19. Окрім цього, він рекомендує: