Таку інформацію на брифінгу 18 лютого озвучив заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко, передає 24 Канал.
Також на тему Це не пологи: який біль найнестерпніший
В яких областях найбільше хворих
За його словами, найбільшу кількість випадків захворювання зафіксовано серед дітей – вони складають 60% від усіх хворих.
Перевищення низького рівня епідемічного порогу виявлено в таких областях, як:
- Вінницька;
- Київська;
- Львівська;
- Кіровоградська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська.
Середній рівень перевищення епідемпорогу спостерігали у таких регіонах:
- Волинська область;
- Житомирська;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Черкаська;
- Чернівецька.
Високий рівень епідемічного порогу перевищено лише на Хмельниччині, додав Даниленко.
Разом із тим, у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві перевищення епідпорогу не зафіксували.
Епідемічна ситуація в Україні
Як повідомив представник Центру громадського здоров'я, з початку епідемічного сезону у вересні 2024 року в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли близько 2,5 мільйона громадян. При цьому частка тих, у кого діагностовано COVID-19, складає менше ніж 1%.
Епідемічний процес розвивається за стандартним сценарієм, що не відрізняється від попередніх років. Зазначу, що загальний рівень захворюваності нижчий на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого сезону,
– наголосив Даниленко.
Він також підкреслив, що вакцинація є найефективнішим методом профілактики грипу та COVID-19. Окрім цього, він рекомендує:
- регулярно мити руки;
- уникати масових скупчень людей;
- використовувати засоби індивідуального захисту, зокрема медичні маски.