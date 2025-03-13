АССЗ возникает из-за образования бляшек в стенках артерий, что может приводить к серьезным проблемам, таких как сердечные заболевания, инсульты или нарушения периферических артерий. Подобные состояния часто ухудшают качество жизни, требуют хирургического вмешательства, могут вызвать ампутации или раннюю смерть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of the American Heart Association.

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Новое исследование влияния просмотра ТВ на здоровье

В рамках исследования были проанализированы данные о 346 916 взрослых (средний возраст составлял 56 лет, из них 45% – мужчины) в течение почти 14 лет. За этот период у 21 265 участников было выявлено АССЗ. Для каждого участника определили генетическую предрасположенность к диабету 2 типа на основе анализа 138 генетических вариантов. Такой подход позволяет обобщить генетические факторы для более точного прогнозирования риска заболевания.

Участников разделили на две группы: тех, кто смотрел телевизор не более одного часа в день (примерно 21% от общего количества), и тех, кто проводил перед экраном два часа или более (более 79%).

Сколько можно сидеть перед телевизором

Результаты показали, что просмотр телевизора в течение двух часов и более повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний независимо от генетических факторов риска диабета. В то же время у людей с умеренным или высоким генетическим риском такой эффект не наблюдался, если их время перед экраном не превышало одного часа в день.

Наше исследование демонстрирует, что сокращение времени просмотра телевизора может стать важным шагом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,

– отметила доктор Меньяо Ван, ведущий автор исследования.

Ассоциация кардиологов подчеркивает важность даже небольших изменений в образе жизни. Простые действия, такие как уменьшение времени перед телевизором, могут существенно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, несмотря на распространенность малоподвижного образа жизни.