Развеять их помогла врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич. По ее словам, в первую очередь нужно помнить о гигиене во время секса и комфорте обоих партнеров.

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Миф. Секс во время месячных вреден

Есть довольно распространенный миф в этом контексте, что секс во время менструации может привести к эндометриозу. Впрочем, врач настаивает, что это не так.

Правда в том, что во время менструации увеличивается риск заразиться ИППП, потому что просвет шейки матки приоткрыть, а среда менструальной крови может способствовать распространению инфекции репродуктивной системы.

"Также такие вирусы, как: ВИЧ, гепатит В и С – могут распространяться через кровь. Использование презерватива минимизирует эти риски", – отмечает Юлия Оленска-Шпакевич.

Во время месячных нельзя забеременеть, минимальный ли риск

На самом деле, это не так. Секс во время месячных все равно может окончиться беременностью. Врач напоминает, что сперматозоиды активны в половых путях женщины 5 дней, по некоторым источникам – 7 суток.

То есть, если менструальный цикл длится 25 – 26 дней, а месячные – 5 – 6 дней, а половой акт произошел на 5 день цикла, то беременность возможна, если у женщины произошла овуляция на 11 – 12 день цикла.

Овуляция у женщины каждого цикла может происходить в разный день, то есть не следует полагаться на тот факт, что во время критических дней беременность маловероятно. Используйте презерватив, если не готовы к беременности,

– подчеркнула гинекологиня.

Секс во время менструации болезненный

Все наоборот – секс во время месячных может снизить болевые ощущения. Это происходит благодаря выбросу в кровь эндорфинов и окситоцина, а сократительная активность матки во время полового акта может даже уменьшить количество критических дней.