Ученые установили, что регулярное употребление 7 и более порций алкоголя в неделю значительно повышает риск повреждений мозга, которые влияют на память и способность мыслить. Одна порция в исследовании равнялась 14 граммам спирта – это примерно 350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепких спиртных напитков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neurology.

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Новое исследование употребления алкоголя

Анализ данных 1781 участника показал, что люди, которые злоупотребляют алкоголем, в 2,33 раза чаще сталкиваются с гиалиновым артериолосклерозом (сужение сосудов мозга), чем те, кто не употребляет алкоголь. Даже у бывших алкоголиков риск остается повышенным на 89%.

Результаты исследования также показали, что у 50% людей, которые ранее употребляли алкоголь, обнаружено повреждение мозга, тогда как среди тех, кто не пьет, этот показатель составляет 40%. У людей, которые злоупотребляют алкоголем, на 41% чаще встречаются белковые отложения, связанные с болезнью Альцгеймера. Кроме того, продолжительность их жизни, как правило, сокращается на 13 лет.

Алкоголь повреждает мозг

Интересно, что даже умеренное употребление алкоголя (до 7 порций в неделю) повышает риск повреждения мозга на 60%. Однако оно не имеет такого выраженного влияния на когнитивные функции, как в случае бывших алкоголиков. У последних, кроме сосудистых изменений, наблюдались худшие результаты тестов на память и ниже соотношение массы мозга к телу.

Это исследование заставляет задуматься: даже умеренное потребление алкоголя может быть опасным,

– отметил доктор Альберто Хусто, который возглавлял исследование.

Гиалиновый артериолосклероз можно сравнить с "коррозией" сосудов: из-за утолщения стенок артерий к нейронам поступает недостаточно крови. Белковые отложения в виде тау-клубков нарушают работу клеток, что характерно для болезни Альцгеймера.