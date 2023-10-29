Розвіяти їх допомогла лікарка-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич . За її словами, насамперед потрібно пам'ятати про гігієну під час сексу і комфорт обох партнерів.

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Міф. Секс під час місячних шкідливий

Є досить поширений міф у цьому контексті, що секс під час менструації може призвести до ендометріозу. Втім, лікарка наполягає, що це не так.

Правда в тому, що під час менструації збільшується ризик заразитись ІПСШ, бо просвіт шийки матки привідкрити, а середовище менструальної крові може сприяти поширенню інфекції репродуктивної системи.

"Також такі віруси, як: ВІЛ, гепатит В та С – можуть поширюватися через кров. Використання презерватива мінімізує ці ризики", – наголошує Юлія Оленска-Шпакевич.

Під час місячних не можна завагітніти, чи ризик мінімальний

Насправді це не так. Секс під час місячних усе одно може закінчитись вагітністю. Лікарка нагадує, що сперматозоїди активні в статевих шляхах жінки 5 днів, за деякими джерелами – 7 діб.

Тобто, якщо менструальний цикл триває 25 – 26 днів, а місячні – 5 – 6 днів, а статевий акт відбувся на 5 день циклу, то вагітність можлива, якщо у жінки відбулась овуляція на 11 – 12 день циклу.

Овуляція в жінки кожного циклу може відбуватись у різний день, тобто не слід покладатися на той факт, що під час критичних днів вагітність малоімовірна. Використовуйте презерватив, якщо не готові до вагітності,

– наголосила гінекологиня.

Секс під час менструації болісний

Усе навпаки – секс під час місячних може зменшити больові відчуття. Це стається завдяки викиду в кров ендорфінів та окситоцину, а скорочувальна активність матки під час статевого акту навіть може зменшити кількість критичних днів.