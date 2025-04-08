Психологи приділяють велику увагу вивченню факторів, які створюють комфортні умови для працівників на робочих місцях, повідомляє 24 Канал з посилання на Journal of Applied Psychology.

Також на тему Епідемія самотність: які має наслідки для здоровʼя та як налагодити спілкування

Нове дослідження впливу музики

Науковці з Університету штату Огайо провели дослідження, щоб зрозуміти, як фонові мелодії, характерні для таких місць, як кафе чи магазини, впливають на співробітників, які там працюють.

У рамках роботи дослідники провели два експерименти. Перший включав 166 учасників, які працювали повний тиждень (40 годин). Учасники заповнили онлайн-опитування про свої музичні вподобання, включаючи гучність, темп, складність і емоційне забарвлення композицій.

Потім вони слухали плейлисти з веселою, динамічною попмузикою або повільнішими, похмурими мелодіями, одночасно виконуючи творчі завдання. Після цього вони оцінювали, наскільки музика була відповідною для роботи.

Музика негативно впливає на працівників під час роботи

Результати показали, що якщо музика не відповідала вподобанням учасників, вони відчували менше задоволення, почувалися розумово виснаженими, а також знижувалася їхня концентрація та задоволення від виконання завдання.

У другому дослідженні взяли участь 68 співробітників різних організацій, де постійно звучала фонові композиції, – у медичних закладах, магазинах і їдальнях. Протягом трьох тижнів учасники заповнювали анкети, оцінюючи свої музичні вподобання, емоційний стан і професійну поведінку.

Опитування підтвердило висновки, зроблені на основі першого експерименту, а також виявило додаткові закономірності. Зокрема, у ті дні, коли фонові мелодії не подобалися співробітникам, їхня продуктивність знижувалась, вони критично відгукувалися про свої завдання та демонстрували поведінку, яка могла зашкодити роботі компанії. При цьому вони рідше проявляли ініціативу, наприклад, допомагали колегам.

Ми виявили, що невідповідна музика може викликати у співробітників почуття втоми, знижувати концентрацію та зменшувати задоволення від роботи. Це, своєю чергою, призводить до дій, які можуть зашкодити організації. Це також може вплинути на фінансові показники,

– зазначили автори дослідження.

Експерти радять роботодавцям враховувати цю закономірність та шукати шляхи мінімізації впливу фонової музики на працівників. Наприклад, можна виділити зони в офісі, де музика не звучатиме, або запропонувати співробітникам використовувати навушники, щоб слухати зручні для них плейлисти.