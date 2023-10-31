Дані, які науковці нещодавно опублікували у медичному журналі The Journal of Sexual Medicine, вказує, що для того, аби подолати еректильну дисфункцію, чоловіку потрібно докласти трохи зусиль. Передусім у зміні способу життя.

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Спосіб доступний для усіх

Учені виявили, що регулярні аеробні вправи покращили еректильну функцію у чоловіків, незалежно від тяжкості симптомів.

Команда проаналізувала 11 попередніх досліджень за участю сотень чоловіків, переважно середнього віку із зайвою вагою або ожирінням та виявили цей взаємозв'язок.

"У чоловіків із важкою еректильною дисфункцією покращилися ситуація на 4,9 бала", – ідеться у повідомленні.

Фізична активність допомагає не гірше Віагри

Це при тому, що у чоловіків з еректильною дисфункцією, які приймають віагру, зазвичай фіксують збільшення на 4 – 8 балів. Тобто, фізична активність є такою ж ефективною, як і маленькі сині пігулки.

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