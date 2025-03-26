Проте новітні наукові роботи показують, що вплив інфекції може бути значно глибшим, багатограннішим та менш очевидним, повідомляє 24 Канал з посилання на The New York Times.

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Мозок: чому виникає "туман свідомості"

У численних випадках серед хворих фіксуються головний біль, запаморочення, когнітивні порушення та труднощі з пам'яттю. Ці симптоми здатні зберігатися протягом кількох місяців після інфекції. Близько 30% людей продовжують відчувати такі проблеми навіть через три місяці після одужання. Основним фактором є запалення, яке пошкоджує нейрони та порушує міжнейрональні зв’язки.

Дослідники також припускають, що вірус може впливати на бар’єр між кров’ю та мозком, а його залишки затримуються в мозкових тканинах значно довше, ніж вважалося раніше.

Легені: тривалі наслідки

COVID-19 залишає після себе рубці в легенях і може викликати тривалі проблеми з диханням навіть після одужання. У деяких хворих розвивається пневмонія або з’являються пошкодження, що знижують здатність легень насичувати організм киснем. За даними досліджень, у понад 10% госпіталізованих пацієнтів легеневі пошкодження зберігаються навіть через два роки після хвороби.

Серце: ризики для здоров'я

COVID-19 підвищує ймовірність серцевих патологій, таких як інфаркти, тромбози та аритмії. Одне з масштабних досліджень довело, що ризик серцево-судинних захворювань залишається високим впродовж наступних трьох років після хвороби. Причинами є підвищене навантаження на серце, запалення стінок судин та утворення тромбів, які порушують кровообіг.

Травна система: можливі ускладнення

У деяких пацієнтів тривалий COVID призводить до таких проблем, як рефлюкс, діарея чи біль у животі. Наприклад, у 2024 році було виявлено, що 10% людей страждають від хронічного болю в животі, а 13% – від інших гастроентерологічних ускладнень.

Вірус здатний порушити мікробіом кишківника, зменшуючи кількість корисних бактерій та викликаючи запалення. Це може пошкоджувати стінки кишківника, через що токсини проникають в інші частини організму, викликаючи імунні реакції, схожі на харчову непереносність.

Постійна втома: чому важко повернутись до споту

Деякі пацієнти з постковідним синдромом стикаються з проблемами кровообігу, що ускладнює фізичну активність. Причиною вважають запалення, яке пошкоджує нервові волокна, відповідальні за тонус судин. Також страждають мітохондрії клітин, що призводить до недостатнього використання кисню м'язами, провокуючи втому.

Таким чином, COVID-19 залишає комплексні наслідки, які часто впливають на різні системи організму значно довше, ніж тривала сама хвороба.