Те, як ми їмо – зокрема, скільки часу витрачаємо на обід, як швидко жуємо і якого розміру шматочки їжі споживаємо – може впливати на кількість з’їденого й відчуття ситості. Люди, які їдять швидко, зазвичай закінчують прийом їжі раніше й у підсумку споживають більше калорій, повідомляє 24 Канал з посилання на Nutrients.

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Зменшення швидкості прийому їжі та усвідомлений підхід до харчування можуть значно сприяти підтриманню здорового способу життя. Однак на сьогоднішній день не існує універсальних і достовірних методів, які ефективно сповільнювали б темп приймання їжі.

Нове дослідження харчування

У науково-дослідному центрі клінічного харчування Університету здоров’я Фудзіта дослідили фактори, які впливають на тривалість приймання їжі й харчову поведінку. Дослідження аналізувало такі аспекти, як гендерні відмінності, особливості пережовування їжі та вплив зовнішніх ритмічних стимулів на процес засвоєння їжі.

Наука про харчування зазвичай зосереджується на метаболічних процесах, засвоєнні їжі та її складі, однак є мало досліджень, які вивчають зв’язок цих аспектів із харчовою поведінкою. Це мотивувало мене дослідити харчові звички, зокрема гендерні відмінності,

– зазначає професор Кацумі Іідзука.

Група дослідників спостерігала за харчовою поведінкою 33 учасників віком від 20 до 65 років, фіксуючи тривалість приймання їжі, кількість жувальних рухів, а також швидкість пережовування. Експеримент проходив із використанням метронома, який задавав ритм із різною частотою, що учасники слухали у навушниках.

Швидкість приймання їжі впливає на вагу

Ключові результати дослідження:

жінки їдять повільніше за чоловіків, у середньому витрачаючи 87 секунд на приймання їжі, тоді як чоловіки – 63 секунди;

вони також здійснюють більше жувальних рухів і укусів (107 і 4,5 проти 80 і 2,1 відповідно), при цьому швидкість жування в обох статей залишається однаковою;

тривалість прийому їжі прямо залежить від кількості жувань і укусів, а не від індексу маси тіла чи швидкості пережовування;

повільний темп метронома (40 ударів на хвилину) збільшував час приймання їжі, що демонструє вплив ритмічних сигналів на харчову поведінку.

На основі цих даних виділили прості стратегії, які допоможуть уповільнити процес приймання їжі:

ретельно пережовувати кожен шматок; зменшувати розмір порцій, щоб збільшити загальну кількість укусів; створювати спокійну атмосферу під час прийому їжі, включаючи розслаблюючу музику або ритмічні підказки.

Ці методи допомагають зробити процес харчування більш усвідомленим, сприяючи формуванню здорових харчових звичок.

"Це доступні й економічно вигідні заходи, які можна застосовувати вже зараз для профілактики ожиріння", – підкреслює професор Іідзука.

На його думку, отримані результати можуть стати основою для розробки програм із харчування та контролю ваги, які будуть наголошувати не стільки на тому, що ми їмо, скільки на тому, як саме ми це робимо.