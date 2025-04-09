Ученые выразили надежду, что уникальная экспериментальная процедура откроет новые горизонты в лечении бесплодия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Потеря фертильности из-за лечения рака

У 20-летнего пациента была диагностирована азооспермия – состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды, что делает невозможным естественное оплодотворение. В рамках клинического эксперимента медики пересадили в репродуктивную систему пациента его собственные стволовые клетки, которые были собраны и заморожены еще в детстве.

Для проведения процедуры были использованы клетки, ответственные за формирование сперматозоидов, которые присутствуют в яичках при рождении, а в период полового созревания трансформируются в зрелые сперматозоиды.

Если трансплантация клеток окажется успешной, у мужчины начнется выработка сперматозоидов. Сейчас их наличие в его сперме не зафиксировано, однако ультразвуковое исследование подтвердило нормальный уровень гормонов, а также отсутствие повреждений тканей яичек. В дальнейшем специалисты планируют дважды в год анализировать образцы его спермы, чтобы выяснить, началась ли выработка сперматозоидов.

Важность нового метода

Методика может быть особенно полезной для пациентов, которые прошли химиотерапию до полового созревания и столкнулись с азооспермией, а также для мужчин с генетическими или приобретенными нарушениями функций яичек. Однако существует вероятность развития воспалительной реакции, что представляет потенциальный риск для здоровья пациента.

Процедура выполняется с помощью иглы, управляемой с помощью ультразвука. Теоретически, после имплантации стволовые клетки могут созреть и начать продуцировать сперматозоиды, что фактически предоставит пациенту второй шанс пережить период полового созревания.

Впрочем, успех лечения не гарантирован. Участник этого клинического исследования, возможно, никогда не восстановит свою фертильность, ведь в детстве было удалено минимальное количество клеток, чтобы сохранить целостность репродуктивных тканей. Это может ограничить выработку сперматозоидов или вообще сделать это невозможным.