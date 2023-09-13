Виды двоения в глазах

Диплопия – медицинский термин, описывающий состояние, когда двоится в глазах. Она может быть: монокулярной, то есть воздействовать только на один глаз – в этом случае закрытие другого глаза не приводит к исчезновению двоения; и бинокулярной, то есть ощущаться в обоих глазах – при закрытии одного глаза двоение в другом исчезает само собой.

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Двоение также бывает вертикальным, горизонтальным или косым, в зависимости от того, в каком направлении оно происходит сверху вниз, справа налево или по диагонали.

Диплопия часто сочетается с другими симптомами:

головной болью;

тошнотой;

болью при движении глаз;

затуманенным зрением в одном или обоих глазах.

Более склонны к двоению люди с косоглазием, особенно в детском возрасте. Впоследствии мозг, как правило, учится компенсировать изображение и диплопия перестает беспокоить человека. Обычно двоение в глазах безопасно и быстро проходит само по себе. Однако в некоторых случаях оно может являться признаком заболевания.

Почему возникает двоение в глазах

Монокулярная диплопия чаще всего связана с офтальмологическими проблемами, к которым относятся:

синдром сухого глаза;

неправильно подобранные или вообще не подобранные линзы для коррекции близорукости или астигматизма;

заболевание хрусталика, например, катаракта;

заболевания роговицы, например травматический рубец, или другие причины, приводящие к ее помутнению;

повреждение сетчатки, например эпиретинальная мембрана – пленка соединительной ткани, которая сморщивает зрительную область сетчатки, которая размещается под ней.

Бинокулярная диплопия может быть вызвана как проблемами с органом зрения, так и неврологическими причинами:

декомпенсацией косоглазия – мозг больше не может сводить разные изображения от глаз в одно;

поражением черепно-мозговых нервов, особенно зрительного;

аневризмой – выпячивание стенок сосудов головного мозга;

инсульт.

Есть и другие состояния, способные вызвать двоение в глазах: диабет, головокружение, некоторые аутоиммунные болезни, поражающие мышцы. В любом случае, если вас беспокоит двоение в глазах, следует обратиться к офтальмологу. При подозрении на неврологические или другие причины диплопии он перенаправит вас к врачу.

Если диплопия сочетается с сильной головной болью, болью в глазах и затуманенным зрением или есть симптомы инсульта – несимметричное выражение лица, речевые или двигательные трудности – требуется немедленный вызов скорой помощи.