Офтальмолог Дмитрий Павленко рассказал, что делать, если быстро падает зрение и как его восстановить.

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Какие причины ухудшения зрения Все зависит от возраста, образа жизни и отслеживания собственного здоровья. Чаще среди молодых врачей отмечают болезнь сухого глаза. В таком случае у человека будет периодически то ухудшение, то улучшение.

Возможны такие состояния, как дальнозоркость, близорукость, астигматизм – это так называемые нарушения рефракций. То есть человеку нужно скорректировать зрение очками или контактными линзами,

– объяснил офтальмолог.

Врач отметил, что в последнее время мы много пользуемся гаджетами, кондиционерами, а зимой обогревателями, соответственно, мы моргаем реже, передняя часть глаза пересыхает. Поэтому происходят изменения, характерные для сухого глаза.

При этом у человека кроме расфокусировки может быть покраснение и боль в глазах. По словам врача, в большинстве случаев нужно просто увлажнять переднюю часть глаза каплями и этого будет достаточно.

Когда точно не стоит игнорировать проблему

Чаще мгновенное снижение зрения может свидетельствовать об отслоении сетчатки. Следует обращать внимание на такие симптомы, как появление большого количества мушек в глазах, ощущение нависающей сверху, сбоку или снизу пелены.

К сожалению, это опасное заболевание лечится только хирургическим путём. Чем быстрее прооперировать глаз лазером, тем лучше будет прогноз по выздоровлению.

Если зрение падает постепенно, это не критично, но если это возникло внезапно, то следует идти немедленно к врачу. Иногда даже сразу следует вызвать скорую. Ибо у человека может быть инсульт. Также сразу нужно идти к врачу, если начинает внезапно косить один глаз, или появляется какое-то пятно перед глазом,

– советует Дмитрий Павленко.

Ухудшать зрение могут глаукома и катаракта.

Среди причин потери зрения может быть глаукома – это повышение давления в глазу вследствие того, что баланс поступления жидкости и утечка нарушается. Нарушать зрение может и катаракта. Но эти изменения зачастую связаны с возрастом.

При катаракте человек теряет сначала четкость, цветовосприятие в сумерках. Смотрит будто через целлофан. В таких условиях тоже следует идти к врачу.