Гепарин оказался перспективным препаратом для блокировки инфицирования здоровых клеток вирусом SARS-CoV-2. Это происходит благодаря тому, что препарат обладает способностью связывать белок SARS-CoV-2 и эта связь крепче, чем взаимодействие антитела и антигена. Гепарин применяют для предотвращения свертывания крови, однако новые исследования указывает на потенциал препарата для лечения COVID-19.

Эксперименты ученых из Политехнического института Ренсселера (США) доказали, что гепарин способен нейтрализовать SARS-CoV-2 путем связывания с шиповидным белком на поверхности. В такой ситуации гепарин действует как приманка, блокируя возможности SARS-CoV-2 атаковать здоровые клетки и распространяться.

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Связываясь с приманкой вирус теряет свои свойства и более не способен заразить здоровую клетку, чтобы продолжать размножение.

Это исключительно плотное связывание. Оно в сотни тысяч раз прочнее, чем при связывании антитела и антигена,

– подчеркнул соавтор работы Джонатан Дордик.

Такой подход можно использовать в начале заболевания для снижения тяжести COVID-19.

Кроме того, гепарин может быть важной частью общего антивирусного лечения. Это особенно важно сейчас пока эффективная вакцина еще не готова.



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