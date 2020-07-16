Пандемія призвела до призупинення програм імунізації у багатьох країнах, через що багато дітей не змогли отримати комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку – вперше за майже три десятиліття.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Детальну інфографіку про охоплення щепленнями дітей по всьому світу опублікували на сайті UNICEF.

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Пандемія COVID-19 погіршила ситуацію з вакцинацією дітей

До початку пандемії COVID-19 основні щеплення – від дифтерії, кашлюку, правця та кору – отримували лише 85 відсотків дітей, а 14 млн дітей не були захищені від цих хвороб. Переважно в країнах Африки. Та з появою коронавірусу ситуація тільки погіршилася,

– йдеться в повідомленні.

Так, вже у перші чотири місяці 2020 року значно скоротилася кількість дітей, які отримали комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку, таке сталося вперше за останні 28 років.

Вакцинація – це один з найпотужніших інструментів в галузі охорони здоров’я, який суттєво допоміг розв'язати питання дитячої смертності.

Пандемія загрожує звести ці досягнення нанівець. Вакцинацію можна провести в безпечних умовах навіть під час пандемії. Ми закликаємо всі країни зробити все для того, щоб програми вакцинації тривали,

– заявив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або під загрозою припинення, що, ймовірно, обернеться новими спалахами хвороби.

Вакцинацію слід продовжувати

За даними ВООЗ і ЮНІСЕФ, три чверті з 82 країн, які брали участь в дослідженні, повідомили про те, що призупинили вакцинацію у зв’язку з COVID-19.

Навіть там, де є можливість зробити щеплення, люди часом не можуть дістатися до клінік через перебої з транспортом у зв’язку із запровадженими обмеженнями, через страх заразитися вірусом, або просто не можуть собі цього дозволити через брак коштів.