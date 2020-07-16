Російська організація хакерів намагається викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляють у Британії, Канаді та США.

Національний центр кібербезпеки Британії (NCSC) зафіксував хакерські атаки з використанням шкідливих програм і фішингу.

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В організації стверджують, що викрасти дані намагається здійснює угрупування APT29, у широкому колі відоме як Cozy Bear. Директор по операціях NCSC Пол Чичестер заявив, що хакери, скоріше за все, діють у складі російських спецслужб.

Ми засуджуємо ці мерзенні напади на тих, хто виконує життєво важливу роботу по боротьбі з пандемією коронавірусу,

– заявив він.

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже встиг заперечити обвинувачення, адже вони "не підкріплені доказами".

У повідомленні NCSC йдеться про те, що APT29, ймовірно, продовжить атакувати організації, які беруть участь у дослідженнях і розробках вакцин проти коронавірусу.

Україна приєдналася до звинувачень Британії

У своєму твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відреагував на кібератаки Росії на розробників вакцини проти COVID-19. Він підкреслив, що Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що зловмисники повинні бути покараними.

Я приєднуюся до Домініка Рабу (глави британського МЗС – ред.), канадських і американських партнерів у вираженні стурбованості з приводу російських кібератак проти розробників вакцини COVID-19. Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що міжнародне право повинно бути повністю застосоване до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними,

– заявив він.