Российская организация хакеров пытается похитить данные о вакцине от коронавируса, которые разрабатывают в Британии, Канаде и США.

Национальный центр кибербезопасности Британии (NCSC) зафиксировал хакерские атаки с использованием вредоносных программ и фишинга.

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В организации утверждают, что похитить данные пытается группировка APT29, в широком кругу известная как Cozy Bear. Директор по операциям NCSC Пол Чичестер заявил, что хакеры, скорее всего, действуют в составе российских спецслужб.

Мы осуждаем эти гнусные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса,

– заявил он.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел оспорить обвинения, ведь они "не подкреплены доказательствами".

В сообщении NCSC говорится о том, что APT29, вероятно, продолжит атаковать организации, участвующие в исследованиях и разработках вакцин против коронавируса.

Украина присоединилась к обвинениям Британии

В своем твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отреагировал на кибератаки России на разработчиков вакцины против COVID-19. Он подчеркнул, что Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что злоумышленники должны быть наказаны.

Я присоединяюсь к Доминику Рабу (глава британского МИД – ред.), канадским и американским партнерам в выражении обеспокоенности по поводу российских кибератак против разработчиков вакцины COVID-19. Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что международное право должно быть полностью применено к киберпространству. Нарушения не должны оставаться безнаказанными,

– заявил он.