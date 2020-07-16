Всі вже втомилися: Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць

Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин в термін більше, ніж на місяць. Адже "всі вже втомилися", а економіка не повинна стояти на паузі.

За словами Зеленського, треба діяти за розвитком ситуації. Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

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Всі вже втомилися від цього карантину. Потрібні чіткі рамки, як ми його продовжимо, щоб у людей були можливості для життя в безпеці, щоб міг функціонувати бізнес, щоб економіка не стояла на паузі. Тому спочатку продовжуємо на місяць, але не довше,

– заявив Зеленський.

Так, під час наради у глави держави міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про розроблену постанову зі змінами щодо існування карантину в Україні в цілому.

Відтак, регіони поділили на чотири зони – "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", де діятимуть чіткі критерії щодо обмежень.

Обмеження запроваджуватимуть залежно від ситуації, що виникає в тому чи іншому населеному пункті області.