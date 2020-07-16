Все уже устали: Зеленский призвал не продлевать карантин больше, чем на месяц

Президент Владимир Зеленский призвал не спешить продлевать карантин в срок более, чем на месяц. Ведь "все уже устали", а экономика не должна стоять на паузе.

По словам Зеленского, надо действовать по развитию ситуации. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

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Все уже устали от этого карантина. Нужны четкие рамки, как мы его продолжим, чтобы у людей были возможности для жизни в безопасности, чтобы мог функционировать бизнес, чтобы экономика не стояла на паузе. Поэтому сначала продлеваем на месяц, но не дольше,

– заявил Зеленский.

Так, во время совещания у главы государства министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о разработанном постановлении с изменениями относительно существования карантина в Украине в целом.

Следовательно, регионы поделили на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Ограничения будут вводиться в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

По состоянию на 16 июля в Украине обнаружили 56 455 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, 1 445 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 28 931 пациент уже выздоровел.



Сейчас от болезни лечатся 26 079 инфицированных. Больше всего активных больных во Львовской области.