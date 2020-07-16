На Вінничині зафіксували спалах коронавірусу одразу в кількох закладах: Тиврівському будинку-інтернаті, Брацлавському навчально-виховному комплексі та Вінницькому в центрі серцево-судинної патології.

14 людей захворіло в будинку-інтернаті в Тивріві. Першою захворіла санітарка, повідомляє Вінницька ОДА.

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Після того, як обстежили усіх працівників, людей літнього віку та людей з інвалідністю, які там мешкають, вірус виявили ще в 7 працівників та 7 підопічних.

У всіх хвороба перебігає безсимптомно. Працівники перебувають на самоізоляції вдома, а мешканці будинку-інтернату в лікарні.

Спалах вірусу також виявили у Брацлавському навчально-виховному комплексі. Там захворів працівник закладу та ще 5 дітей, їх шпиталізували в дитячу обласну інфекційну лікарню.

COVID-19 також виявили в центрі серцево-судинної патології у Вінниці. Після обстеження працівників та пацієнтів у 15 з них діагностували коронавірус.

Довідка. Загалом за час пандемії у Вінницькій області діагностували 2 221 випадок інфікування коронавірусом. 38 людей померли. 1673 пацієнтам вдалося одужати.