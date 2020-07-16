В Винницкой области зафиксировали вспышку коронавируса сразу в нескольких заведениях: Тывровском доме-интернате, Брацлавском учебно-воспитательном комплексе и в Винницком центре сердечно-сосудистой патологии.

14 человек заболели в доме-интернате в Тыврове. Первой заболела санитарка, сообщает Винницкая ОГА.

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После того, как обследовали всех работников, людей пожилого возраста и людей с инвалидностью, которые там живут, вирус обнаружили еще у 7 работников и 7 подопечных.

У всех болезнь протекает бессимптомно. Работники находятся на самоизоляции дома, а жильцы дома-интерната в больнице.

Вспышку вируса также обнаружили в Брацлавском учебно-воспитательном комплексе. Там заболел работник заведения и еще 5 детей, их госпитализировали в детскую областную инфекционную больницу.

COVID-19 также обнаружили в центре сердечно-сосудистой патологии в Виннице. После обследования работников и пациентов у 15 из них диагностировали коронавирус.

Справка. Всего за время пандемии в Винницкой области диагностировали 2 221 случай инфицирования коронавирусом. 38 человек умерли. 1673 пациентам удалось выздороветь.