Раніше дослідження вже показували, що пацієнти з психічними захворюваннями мають вищий рівень смертності з будь-яких причин, зазначили науковці на щорічному конгресі Європейського товариства кардіологів – EHRA 2025, передає 24 Канал.

Також на тему Доступний кожному: знайшли простий спосіб зменшити вагу

До того ж у таких пацієнтів випадки раптової серцевої смерті (РСС), викликаної порушенням діяльності серця, зустрічаються вдвічі частіше. Характерно, що смерть настає протягом однієї години після початку гострих симптомів.

Нове дослідження впливу антидепресантів

Щоб з’ясувати, як антидепресанти впливають на ймовірність РСС, група данських учених у галузі кардіології провела детальне дослідження.

Проаналізували дані про смертність мешканців Данії віком від 18 до 90 років за 2010 рік. Фахівці дослідили свідоцтва про смерть і результати розтинів, виділяючи випадки, пов’язані з РСС (6002 випадки), та не пов’язані з ним (45 701 випадок). Також вони зібрали інформацію про тривалість приймання антидепресантів померлими.

Результати аналізу показали, що серед тих, хто приймав антидепресанти, випадки РСС траплялися значно частіше, ніж серед загальної популяції. Це явище охоплювало майже всі вікові групи, за винятком людей віком від 18 до 29 років, де статистично значущого зв’язку не виявили.

Антидепресанти впливають на роботу серця

Дослідники зазначили, що приймання антидепресантів протягом одного до п’яти років ймовірність РСС збільшується на 56% порівняно з тими, хто не використовував ці препарати. При довшому прийомі, починаючи від 6 років, ризик зростав у 2,2 раза.

Найвразливішою виявилася група людей віком від 30 до 39 років: у них ймовірність РСС була в 3 – 5 разів вищою (залежно від тривалості приймання антидепресантів). У людей віком 50 – 59 років ризик збільшувався 2 – 4 відповідно.

У старших вікових групах (60–79 років) різниця в рівні ризику між коротким і тривалим прийомом антидепресантів була менш виразною. Наприклад, у пацієнтів віком 60 – 69 років різниця становила 40%, а у людей 70 – 79 років — приблизно 20%.

На думку дослідників, таке підвищення ризику пов’язане не лише з побічними ефектами антидепресантів і тривалим прийомом, але й із поведінковими особливостями пацієнтів, їхнім способом життя, несвоєчасним зверненням за медичною допомогою та погіршенням стану серцево-судинної системи.

Науковці планують продовжити дослідження цієї теми для глибшого розуміння механізму впливу антидепресантів на ризик раптової серцевої смерті.