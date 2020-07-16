Голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що на національному рівні Україна готова до послаблення карантину, але у деяких регіонах обмеження навпаки необхідно посилити.

У інтерв'ю для РБК-Україна Хабіхт сказав, що в цілому Україна готова до послаблення карантинних обмежень, але варто слідкувати за тим, як це відбувається на обласному, районному та місцевому рівні.

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Він пояснив, що в Україні є потреба у місцевій адаптації й важливо, аби в областях не було зростання кількості заражених.

Вчора дивився на статистику, такі регіони, як Львів, Львівська область, Чернівці, Закарпаття, Рівне – вони відповідають за половину всіх випадків. Тобто на національному рівні ми можемо послаблювати карантин, але в таких регіонах ці заходи мають бути посилені,

– заявив голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

За словами представника ВООЗ, Україна може послабити карантин, але повинна пильно контролювати ситуацію.

Як ми бачили в інших країнах, ситуація може вийти з-під контролю, і, можливо, доведеться повернутися до попередніх заходів,

– додав він.

Зауважимо, що захворюваність на COVID-19 в Україні досі залишається на високому рівні, але все ж вона дещо знизилась у порівнянні з попереднім двотижневим періодом. Впродовж останніх двох тижнів щоденна статистика захворюваності на коронавірус в Україні коливалася в межах 543–914 випадків заражень за добу.